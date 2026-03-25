大阪・ＡＢＣテレビで２９日に放送されるスペシャル番組「きよしが丸かじり関西ベストヒットグル目ぇ」（後１時５５分、関西ローカル）で、結婚６０周年の西川きよし・ヘレン夫妻が、６０年ぶりのウェディングフォトを披露する。同番組は、人気の定番や、今後ヒットしそうなグルメをきよしらが紹介する第８弾。２人が暮らした最初の思い出の地・玉出に降り立った出演者一行に、長男の吉本新喜劇座員・忠志も加わり、かつて2