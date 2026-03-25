３月１日の１勝クラス（中山）を制してデビュー２連勝を飾ったロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が、次走はニュージーランドＴ・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）を目指すことが分かった。社台グループオーナーズが２５日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められている。今週中に美浦トレセンへ帰厩する予定。