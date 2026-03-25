２４日、北京市居庸関長城の麓で、満開となった花々の間を走る列車。（北京＝新華社配信／劉満倉）【新華社北京3月25日】中国では各地で春の花が満開となり、穏やかな陽気の中で人々が花と新緑の風景を楽しんでいる。２３日、広西チワン族自治区南寧市の青秀山風景区を散策する人たち。（ドローンから、南寧＝新華社配信／喩湘泉）２３日、河北省石家荘市正定県の南城門風景区で、満開の花を楽しむ人たち。（石家荘＝新華社配信