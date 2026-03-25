◇MLB オープン戦 エンゼルス 3-0 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がこの日4回0/3を投げ11奪三振の快投を見せた大谷翔平選手を称賛しました。奪った12個のアウトのうち11個が三振という驚異的なピッチングを披露した大谷選手。ロバーツ監督は試合後、「今日は三振も多く、非常に効率的とまではいきませんが、良いリズムで十分に効率的な投球だったと思う」とコメント。「彼にとっ