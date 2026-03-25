飛び込み女子で、愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）代表に決まった金戸凜（セントラルスポーツ）が２５日、日大を卒業した。度重なる膝のケガに悩まされ、順風満帆ではなかった４年間。それでも同じゼミで水泳部の友人らに励まされながら、諦めずに競技と向き合ってきた。「止まっている時間が長かった４年間。走りきったけど走り続けられなかった」と振り返りつつ、「すごい大切な仲間たちに出会えて自分は恵まれているなと