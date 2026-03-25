お笑いコンビ・にぼしいわしの香空にぼしと伽説いわし、料理家・食育インストラクターの和田明日香が２５日、都内で「ハナマルキ『液体塩こうじシリーズ』新ＣＭ発表会」に出席した。イベントでは、和田が出演する新ＣＭが紹介され、和田による料理実演と試食が行われた。にぼしいわしは女芸人仲間を集めて花見をしたいという。いわしは「女性芸人１０人以上は集めれると思います」といい、「『ダブルインパクト』という漫才と