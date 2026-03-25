25日の県内は多くの観測地点で最高気温が15度前後まで上がり、今年一番の暖かさとなりました。気温の上昇とともに季節も春本番へとぐっと近づいています。秋田市の千秋公園でも風景が色づき始めていて、春の“足音”も響いています。※午後6時15分のABS news every.でお伝えします※映像でご覧ください