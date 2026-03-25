鹿角市と岩手を結ぶ道路、八幡平アスピーテラインの除雪作業が報道機関に公開されました。県の北部を中心に、記録的な大雪となった今シーズンは高さが6メートルを超える“雪の回廊”が姿を現しています。開通は、来月15日の予定です。土屋弘樹記者「澄み切った青空が広がる中、アスピーテラインの除雪作業が進められています」鹿角市と岩手の八幡平市を結ぶ八幡平アスピーテライン。県境付近の約20