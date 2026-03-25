新年度のスタートまで1週間です。この春から県内の企業で働く新入社員の合同入社式が秋田市で行われました。式には74人の新社会人が出席し、ふるさと秋田への貢献を誓いました。秋田市で行われた合同入社式。この春から県内32の会社で働く、74人が出席しました。ほとんどが高校や大学を卒業したばかりの新卒者です。秋田雇用開発協会武藤真人会長「皆様の成長が、企業の発展、ひいては秋田の発展に大きく貢献されることと