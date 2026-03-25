“V型12気筒エンジン”搭載の「超超超・高級セダン」世界初公開！2026年3月24日、ドイツのシュトゥットガルトにて、メルセデス・ベンツが誇る究極のラグジュアリーブランド「メルセデス・マイバッハ」の頂点に君臨する、「新型Sクラス」が発表されました。このモデルについて同社は、マイバッハSクラスの歴史上「最も大規模な改良」と述べており、内外装の圧倒的なブラッシュアップは当然として、先進のデジタル体験やパーソナ