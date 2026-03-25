4月24日（金）公開の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の“冒険の世界”をコンセプトとしたドーナツが、4月8日（水）から5月26日（火）までの期間限定で、全国の「クリスピー・クリーム・ドーナツ」店舗で発売される。【写真】リアルすぎ！ヨッシーのたまごをイメージしたドーナツ■「KKD」が『スーパーマリオ』の世界一色に！今回登場するのは、物語の鍵ともなるマリオ、ヨッシー、チコをモチーフにした3種