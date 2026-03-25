ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード男子ハーフパイプで銅メダルに輝いた札幌市出身の山田琉聖選手に対し、３月２５日に地元で祝勝会が行われました。山田選手は２月に行われたオリンピックで初出場ながら見事、銅メダルを獲得。この種目、どさんこ選手として初のメダリストになりました。その偉業を讃え、２５日に札幌市内で祝勝会が行われました。そして３月２５日は山田選手の二十歳の誕生日。会場