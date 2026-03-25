今週のパター部門では、先週まで5位前後にランクインしていたテーラーメイドの『スパイダー ツアーX』が1位に急浮上した。もともと人気パターではあったが、なぜトップになったのか？ヒマラヤスポーツ&ゴルフ高崎店のゴルフ担当・冨永孝久さんに話を聞いた【写真】1位〜10位をまとめて発表！ 4位以下には『ZT』や最新『ファントム』もランクイン「テーラーメイドの『スパイダー』シリーズでいえば、昨年から今年にかけて『ス