日本ゴルフツアー機構（JGTO）は25日、「第14回定時社員総会」および「臨時理事会」を実施。終了後に記者会見を行い、諸星裕会長が再任されたことを発表した。≪総打ち≫ピン、テーラー、キャロウェイ、ゼクシオ、ミズノ……最新ドライバー30本の性能早見表を作ってみた！副会長は4名で再任の倉本昌弘のほか、今季選手会長を務める阿久津未来也、井上尚彦氏（一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟理事長）、武田京市氏（一