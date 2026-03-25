◇ファーム・リーグ 西地区オリックス - 阪神(25日、京セラドーム)今季から野手に転向した阪神の西純矢選手が25日、ファーム・リーグ西地区のオリックス戦に「4番・ライト」で先発出場。初回に相手先発のエスピノーザ-投手からライト前ヒットを放ち、先制点となる1打点を記録しました。西選手は創志学園高時代に甲子園を経験。最速154キロのストレートが魅力の本格派右腕として注目され、2019年に投手としてドラフト1位で阪神に