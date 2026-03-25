2月4日に第1子出産を報告したタレントの岡田結実さんが自身のインスタグラムを更新。赤ちゃんとの２ショット写真を初めて公開しました。 【写真を見る】【 岡田結実 】2月に出産した赤ちゃんとの2ショットを初公開「成長を感じながらちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」岡田さんは赤ちゃんを抱いた写真を添えて「なんだかんだ初めての赤ちゃんとのツーショット投稿」と綴りました。 また初めての子育てに