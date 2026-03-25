アメリカ・ニューヨークのラガーディア空港で航空機と消防車両が衝突し、2人が死亡した事故で、衝突を防ぐための監視システムから警告が出なかったことが分かりました。ニューヨークのラガーディア空港で22日夜、エア・カナダ・エクスプレスの旅客機が着陸時に地上の消防車両と衝突し、旅客機の機長ら2人が死亡、40人以上がケガをしました。ロイター通信によりますと、NTSB＝国家運輸安全委員会は24日、事故の調査報告を発表し、空