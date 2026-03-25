現在、チェコ・プラハで開幕中の世界フィギュアスケート選手権。この大会に5度目の出場をするのが、ミラノ・コルティナ五輪団体・個人銀メダリストの鍵山優真（22）だ。2022年に北京五輪で銀メダルを獲得してからこの4年間、「結構つらかった」と振り返る鍵山の今シーズン最後の大会。鍵山を支えた2人の仲間の存在と、世界選手権への意気込みを聞いた。五輪は楽しみたい思いが強かった「この4年間、結構つらかった分、このオリンピ