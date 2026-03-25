アメリカ・ワシントン中心部にある桜、取材したのは、ワシントン支局の石井嘉人カメラマン。石井カメラマンに桜を撮るコツを聞いたところ、あえて逆光で、花びらをすかして撮ってみるのもありなんだそうです。満開の桜の映像、ご覧ください！ワシントン支局石井嘉人カメラマン「ワシントンでは、春の訪れを告げる桜がいよいよ満開となりました。この美しい光景を見ようと、多くの方が訪れています」世界的な桜の名所として知られ