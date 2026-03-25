「日本国国章損壊罪」法案の論点や懸念自民党が、日本国旗を傷つける行為を罰する「日本国国章損壊罪」を創設する法案の作成に向け、週内に幹部協議を始める。高市早苗首相（自民総裁）と日本維新の会の吉村洋文代表は特別国会での法案成立を期すと確認したものの、罰則規定を盛り込むことの是非に加え、具体的にどのような行為を禁じるのかや、憲法が保障する表現の自由との兼ね合いなど論点や懸念は多い。野党の対応も注目され