大相撲の関脇・霧島が大関に再昇進しました。25日に行われた自身2度目の伝達式。「謹んでお受けいたします。さらなる高みを目指して一生懸命努力します。本日は誠にありがとうございます」と霧島は決意を口にしました。春場所で3度目の優勝を果たし、約2年ぶりに大関に返り咲いた霧島。平幕以下に陥落してからの大関再昇格は、現行の制度では史上3人目の復活劇となります。「なによりうれしいです。家族はみんな『よくやった』『お