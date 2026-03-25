25日の国会のテーマは、先週行われた日米首脳会談。イラン情勢を巡る質問への答弁で、高市首相からは「戦争ですが、これを平和に持っていけるのも、またこれを改善できるのもトランプ大統領の気持ちにもかかっている」との発言が飛び出しました。イラン情勢について、高市首相が初めて「戦争」と表現。この発言を野党が追及しました。立憲民主党の田島議員から「『戦争』というのが日本政府の評価と理解していいか。国際法上の要件