25日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午後5時現在は前日比64銭円安ドル高の1ドル＝159円13〜15銭。ユーロは58銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円55〜59銭。米国とイランが1カ月の停戦を模索していると伝わったが、戦況の不透明感から円を売る「有事のドル買い」が進んだ。市場では「中東情勢にのみ反応しており、他はあまりテーマになっていない」（外為ブローカー）との声があった。