夏の甲子園に出場経験がある東京都市大塩尻高（長野県塩尻市）の硬式野球部で、2年生が1年生をベルトでたたいていたことが25日、学校への取材でわかった。学校は「不適切な行為で、重く受け止めている」としており、加害生徒に指導した上で県高校野球連盟に報告した。学校によると、2月に学生寮の一室で、2年生2人が1年生4人を上半身裸にさせ、ベルトで複数回たたいた。室内には他の2年生2人もいた。第三者から通報を受け、関