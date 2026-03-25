２５日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比９９７円２２銭（２・１７％）高の４万６９６７円３８銭だった。２日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、９割近くにあたる２９５銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１４９７円３４銭（２・８７％）高の５万３７４９円６２銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株などが値上がりしたことで、読売３３３と比