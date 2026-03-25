楽天は２５日、２０日の巨人戦でヘッドスライディングをした際に負傷した宗山塁内野手（２３）について「左手関節軟骨（ＴＦＣＣ）損傷」と診断されたことを発表した。今後については「回復状況を見て復帰を目指す」とした。宗山は昨季１２２試合に出場し、打率・２６０、１１２安打、３本塁打、２７打点、７盗塁をマークし、ベストナインを受賞。開幕を前にチームにとって大きな痛手となった。