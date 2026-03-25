フォート・ブラッグ基地に駐屯する第82空挺師団の陸軍空挺兵が首都ワシントンで再入隊式を行う様子＝2025年6月12日/Kevin Carter/Getty Images（CNN）トランプ米大統領がイランとの協議に楽観的な見通しを示す一方で、米陸軍第82空挺（くうてい）師団の兵士約1000人が近く中東へ派遣されるとみられている。ノースカロライナ州の基地を本拠地とする第82師団は世界中どこへでも18時間以内に展開できる米陸軍唯一の師団で、「即応部隊