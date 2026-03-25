マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年3月2日〜15日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。20代男性編第2位『帰還した初代ヒーラーが最強すぎる』(IwantIt(原作)・jd(脚色)・Kang Hari(作画)/LINEマンガ)○20代男性編1位は『星剣のソードマスター』、第2位は『帰還した初代ヒーラーが最強すぎ