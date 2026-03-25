不動産メディア運営やAI事業を展開するAZWAYは、20代〜60代以上の男女300人を対象に実施した「住宅購入・住宅ローンに関する意識調査」の結果を2026年3月19日に発表した。調査は2026年1月6日〜15日の期間、インターネット調査にて行われ、住宅購入の状況やペアローンへの印象、不安点などを分析した。○住宅購入の現状、過半数が持ち家に居住現在の住まい・住宅購入経験について現在の住まいと住宅購入経験について聞いたところ、