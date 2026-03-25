フジテレビは、27日〜29日に三重・鈴鹿サーキットで開催される「2026 F1日本グランプリ」にあわせ、放送・配信に加え、東京・台場や現地周辺での大規模プロモーションを展開する。フジテレビ本社の特別演出イメージ地上波では予選ダイジェストと決勝ハイライトを放送するほか、FODやCS放送・フジテレビNEXTではフリー走行から決勝までをライブ配信・放送。現地に行けない視聴者にも臨場感を届ける体制を整える。さらに大会開催週に