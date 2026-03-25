１５歳の女子中学生と性交するＡＶを無断で撮影するなどしたとして不同意わいせつなどの罪に問われている元イベント関連会社代表の粟津彰被告の初公判が２５日、東京地裁で開かれた。起訴状によると昨年７月、東京・新宿区歌舞伎町のホテルで当時１５歳の女性生徒に４万円を渡して性交。撮影した動画をＡＶとして販売していた。２０２４年２月に当時１２歳の女子生徒を下着姿にさせ、わいせつな写真を撮影した。逮捕時、粟津