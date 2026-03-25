日本初開催となる88risingのブランドフェス「HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO」が、いよいよ今週末3月28日（土）・29日（日）に迫ってきた。88risingとは、アメリカを拠点にアジアンカルチャーを世界に発信するメディアプラットフォーム兼レーベルで、アジアにルーツのあるアーティストを中心としたフェス「HEAD IN THE CLOUDS」を2018年にスタートさせた。これまでロサンゼルスやニューヨークの他、インド