岡山市民スポーツ栄誉賞／木村葵来 選手 岡山市役所(岡山・北区大供) ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード・男子ビッグエアで金メダルを獲得した岡山市出身の木村葵来選手に、「岡山市民スポーツ栄誉賞」が贈られました。 25日朝、岡山市役所を訪れた木村選手は、市民や職員らから大きな拍手で出迎えられました。 岡山市は県出身者として初めて冬のオリンピックの金メダルを獲