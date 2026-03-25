【あの頃、テレビドラマは熱かった】えなりかずき「Qrosの女」で“渡鬼”イメージ一掃！ 何を演じても“眞”から名バイプレーヤーへ「渡る世間は鬼ばかり」（2002年／TBS系）◇◇◇眼鏡の両端に「2」をつけた酔っぱらいで明けた2002年。4月期に放送された木村拓哉×明石家さんまの「空から降る一億の星」がこの年の連ドラ最終回視聴率トップだった。サスペンスが盛り上がる終盤がサッカーW杯と重なった中で、平均2