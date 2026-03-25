ロンドン序盤、一転してドル売りの動き中東情勢の緩和を期待＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、一転してドルが売られている。ドル円は159.20付近まで高値を伸ばしたあと、一気に158.70台まで反落した。ユーロドルは1.16台を回復、ポンドドルは1.34台を回復している。 AP通信が「イランは米国による１５項目の停戦提案を受け取った」と報じたことにドル売り反応が広がった。「米の計画、制裁緩和や核開発の後退に触