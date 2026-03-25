ラガルドＥＣＢ総裁 ショックがより広範なインフレ動向に定着しつつあることを示す早期の警告サインに細心の注意を払う必要 現在は、2021-22年と比較して影響が小さくなることを示唆する要因がある ショックが、たとえそれほど持続的ではないとしても、われわれの目標を大幅に上回る事態を引き起こす場合、金融政策の慎重な調整が正当化される可能性がある インフレ目標からの乖離がより大きく、より持続的になるにつれ、介