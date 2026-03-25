Crusher 540 Skullcandy Japanは、音に合わせて振動する独自技術Crusher Bassを搭載したヘッドフォン「Crusher 540」を、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で先行販売を開始した。初回5日間限定で30％ OFFの23,660円のプランや、11％ OFFとなる30,082円のプランなどを用意している。一般販売予定価格は33,800円。 音に合わせて振動する独自技術Crusher Bassにより、「音楽を“身体で感じる”新しいリスニング