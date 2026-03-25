クイーンＣ・Ｇ３で２着のジッピーチューン（牝３歳、美浦・林徹厩舎、父ロードカナロア）は、前走に引き続き北村友一騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで桜花賞（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）に向かうことが分かった。社台グループオーナーズが２５日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の宮城・山元トレセンで調整が進められ、１８日に美浦トレセンへ帰厩。２５日に坂路で追い切られ、５３秒５―