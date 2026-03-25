◆センバツ第８日▽２回戦専大松戸―九州国際大付（２６日・甲子園）２回戦の専大松戸と九州国際大付の試合（２５日・甲子園）は天候不良のため中止となった。同カードは２６日の第４試合に組み込まれた。九州国際大付は中止が決まった後に約１時間、ナインが自主的に室内練習場で練習を行った。楠城祐介監督（４２）は中止決定前にオーダー表の交換をしたと明かし「（専大松戸の）持丸監督とは駆け引きしようと全く思って