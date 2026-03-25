日本ハムの水谷瞬外野手（２５）が２５日、プロ８年目で初の開幕１軍、開幕スタメンへ闘志を燃やした。オープン戦では主に１番を務め、１１試合に出場し、打率３割１分３厘、２本塁打。ＯＰＳ（出塁率＋長打率）は９割６分８厘をマーク。しっかりと結果を残し、２７日からのソフトバンクとの開幕カード（みずほペイペイドーム）でのメンバー入りを手中に収めた。「やっぱりこの世界で戦っている以上は、開幕１軍、開幕スタメンは