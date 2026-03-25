いつもの味を格上げできる味噌汁の具材 毎日の食事に欠かせない、味噌汁。わかめや豆腐、ねぎなど定番の具材も良いですが、今日はいつもの味噌汁とは一味違ったおいしさを楽しめる味噌汁の具材をご紹介します。 シャキシャキレタスボリュームたっぷりブロッコリー彩りも楽しめるトマトプリッとちくわ子供も喜ぶウインナーいつも入れないような具材にトライしてみよう 洋風のスープに使うことの多い、レタスやブロッコリー、トマ