今年９月に行われる愛知・名古屋アジア大会のサーフィン女子代表・池田美来が２５日、大阪市内でＮ高等学校の卒業式に出席した。アスリート部門で特に活躍した特別奨学生として表彰され、壇上で「これからも私らしく頑張ります」と笑顔をみせた。海外遠征にパソコンを持って行き、時には車中で提出期限ぎりぎりのリポート作成に励むなど「サーフィンと勉強と全力で頑張った３年間」を過ごした。通学した際にできた友人とは先週