【深山乙葉 Side Story】私は深山乙葉。ある日、課長に同じ課内の人のことで相談を持ち掛けました。それは、業務時間外に自分にだけ連絡が来ることだったのですが、すぐに課長は動いてくれることに…。課長はとっても優しくて頼りになる上司。だけど課長には社内でも有名な奥さまがいて…。夫が課長、妻が部長と格差のある夫婦。だけど課長は奥さまのこと、ちゃんと尊敬しているよう…。だったら私が次に打てる一手は…。※この漫