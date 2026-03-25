24時間テレビの寄付金で購入した福祉車両が、県内3つの団体に贈られることとなり、3月25日に贈呈式が行われました。四国放送で行われた贈呈式では、岡元直社長から阿南市のNPO法人「たんぽぽ」と、徳島市のNPO法人「徳島こども食堂ネットワーク」、それに板野町の社会福祉法人「ルミエール」へ、それぞれ福祉車両の目録が手渡されました。（社会福祉法人ルミエール・武知孝典法 人事務局長）「私ども活動エリア