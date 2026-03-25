阿南市ではハウススダチの出荷が始まりましたが、農家からは原油高騰の影響を心配する声が上がっています。阿南市では43戸の農家がスダチをハウス栽培していて、3月上旬から収穫が始まっています。吉井町の農家・中川敏英さんの約20アールのハウスでも、3月7日から収穫が始まりました。専用の器具で、直径3.5センチより大きいものを選んで、丁寧に切り取っていきます。（ハウススダチ農家・中川敏英さん）「今年は天候に恵ま