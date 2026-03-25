元徳島商工会議所会頭の近藤宏章さんが3月22日、肺がんのため徳島市の自宅で亡くなりました。79歳でした。遺族によりますと近藤宏章さんは、3月22日に徳島市山城町の自宅で肺がんのため亡くなりました。79歳でした。近藤さんは大学卒業後、徳島市の総合ビル・メンテムに入社。1987年に代表取締役社長、2024年に取締役会長に就任しています。商工会議所では2007年から9年間会頭を務め、在任中に徳島市南末広町の徳島経済産業会館を