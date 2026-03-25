3月24日に閉会した徳島市議会は、百条委員会で虚偽の証言をしたとして、遠藤彰良市長と都築伸也政務監を刑事告発する議案を賛成多数で可決しました。 百条委員会の証言をめぐり刑事告発されることが決まったのは、徳島市の遠藤彰良市長と都築伸也政務監です。 百条委員会は、徳島市が生活保護費の国庫負担金を長年にわたって国に過大請求していた問題を調査してきた特別調査委員会で、2人はともに証人として証言に立ちました