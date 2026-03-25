3月25日に発表された県内のガソリン価格は、前の週から17円値下がりして172.3円と、一定の落ち着きを見せました。25日に発表された23日時点の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は、前の週から17円値下がりして172.3円と、史上最高値を記録した前の週から一定の落ち着きを見せました。全国平均は177.7円で、こちらも前の週から13円あまり値下がりしました。値下がりの要因について、石油情報センタ}