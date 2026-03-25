判決を受け記者会見する吉松弥里さんの母親＝25日午後、福岡市福岡市の商業施設で2020年、少年院を仮退院したばかりの当時15歳の男性受刑者（20）に刺殺された女性＝当時（21）＝の遺族が、受刑者とその母親に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は25日、約5400万円を連帯して支払うよう命じた。受刑者のみに賠償を命じた25年の一審福岡地裁判決を変更し、母親の監督義務違反を認めた。遺族側は母親の責任を認めなか