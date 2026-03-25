ロサリナ・カンバ・フェルナンデスさん（フィリピン日系人リーガルサポートセンター提供）太平洋戦争後にフィリピンに残され、1月に日本の国費で来日した日系2世のロサリナ・カンバ・フェルナンデスさん（95）が、日本国籍を求めて鳥取家裁米子支部に就籍許可を申し立て、25日、受理された。同支部が審査する。支援団体「フィリピン日系人リーガルサポートセンター」が明らかにした。2024年にも東京家裁に申し立てたが、父母の